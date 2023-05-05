Влада РФ, ймовірно, використає удари БПЛА по Кремлю, щоб скасувати паради 9 травня, - ISW
Російські офіційні особи, ймовірно, використовують удар безпілотників по Кремлю, щоб скасувати паради на честь 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські джерела повідомили, що паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму або без офіційного обґрунтування, або з посиланням на міркування безпеки.
Кремль, ймовірно, сподівається скасувати паради до 9 травня та в інших містах, щоб приховати деградацію російських збройних сил, бо такі події зазвичай демонструють передову російську військову техніку, більша частина якої або використовується в Україні, або була знищена за 14 місяців боїв.
Кремль також, ймовірно, сподівається заборонити проведення парадів через побоювання, що святкування можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни на велику кількість російських втрат в Україні.
Ключові висновки ISW:
- Війська РФ 4 травня завдали удару дронами "Шахед-131/136" по території України.
- Кремль продовжує масштабне реформування органів безпеки.
- Директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що російські сили, ймовірно, не зможуть провести "значний наступ" у 2023 році через брак боєприпасів та живої сили, незалежно від успіху українського контрнаступу.
- Російські джерела стверджували, що окупанти досягли територіальних успіхів на південь від Кремінної.
- Українські сили, певно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута.
- Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російська окупаційна влада продовжує оголошувати про нові заходи безпеки, щоб запобігти атакам партизанів на окупованих територіях.
Нагадаємо, 3 травня Росія заявила про нібито атаку дронів на Кремль. Москва одразу почала звинувачувати Україну. Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту.
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