Власти РФ, вероятно, используют удары БПЛА по Кремлю, чтобы отменить парады 9 мая, - ISW

Российские официальные лица, вероятно, используют удар беспилотников по Кремлю, чтобы отменить парады в честь 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники сообщили, что парады к 9 мая были отменены в 21 городе России и оккупированном Крыму либо без официального обоснования, либо со ссылкой на соображения безопасности.

Кремль, вероятно, надеется отменить парады к 9 мая и в других городах, чтобы скрыть деградацию российских вооруженных сил, потому что такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, большая часть из которой либо используется в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев боев.

Кремль также, вероятно, надеется запретить проведение парадов из-за опасений, что празднования могут стать потенциальным источником негативной реакции внутри страны на большое количество российских потерь в Украине.

Ключевые выводы ISW: