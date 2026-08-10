ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Влада РФ висунула вимогу для "замороження" війни з Україною

09:14 10.08.2026 Пн
2 хв
Ба більше, Москва просить Захід зупинити удари ЗСУ
aimg Юлія Капітонова
Влада РФ висунула вимогу для "замороження" війни з Україною Фото: Михайло Галузін, заступник глави МЗС РФ (росЗМІ)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія нібито ніколи не погодиться на "замороження" бойових дій в Україні без усунення "першопричин" війни.

З такою заявою виступив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне "замороження" неможливе", - заявив Галузін.

Окрім того, російський дипломат почав вигадувати, що президент України Володимир Зеленський "втратив будь-який зв'язок із реальністю" та, мовляв, "намагається ескалувати конфлікт".

На цьому тлі заступник глави МЗС РФ вирішив поскаржитися на удари Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі Росії.

Ба більше, Галузін почав випрошувати у Заходу "реакції" на успішні діпстрайки ЗСУ.

"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим", - додав російський дипломат.

Також він зазначив, що вважає "суперечливими" дії США щодо України.

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", - бідкається Галузін.

До речі, нещодавно стало відомо, що Путін готує таємну мобілізацію для тиску на Європу.

Також ми писали про чітку позицію президента України Володимира Зеленського щодо контролю над Донбасом.

Окрім того, дізнайтеся, чому Путін боїться їздити в європейські регіони РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Україна Війна Росії проти України
Новини
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів