Росія нібито ніколи не погодиться на "замороження" бойових дій в Україні без усунення "першопричин" війни.

З такою заявою виступив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне "замороження" неможливе", - заявив Галузін.

Окрім того, російський дипломат почав вигадувати, що президент України Володимир Зеленський "втратив будь-який зв'язок із реальністю" та, мовляв, "намагається ескалувати конфлікт".

На цьому тлі заступник глави МЗС РФ вирішив поскаржитися на удари Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі Росії.

Ба більше, Галузін почав випрошувати у Заходу "реакції" на успішні діпстрайки ЗСУ.

"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим", - додав російський дипломат.

Також він зазначив, що вважає "суперечливими" дії США щодо України.

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", - бідкається Галузін.