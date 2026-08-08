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Путін готує таємну мобілізацію для тиску на Європу, - Зеленський

21:19 08.08.2026 Сб
2 хв
Путін планує провести масову мобілізацію, не оголошуючи її офіційно
aimg Валерія Абабіна
Путін готує таємну мобілізацію для тиску на Європу, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official.jpg)
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Путін свідомо готує масштабну, але приховану мобілізацію в Росії. За словами президента, сотні тисяч мобілізованих потрібні Кремлю не лише для фронту, а й для психологічного тиску на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського ТСН.

Прихована мобілізація в Росії

За словами Зеленського, Путін планує провести масову мобілізацію, не оголошуючи її офіційно. Для цього Кремль використовує тіньові контракти та блокування кордонів.

"Він думає, як свій народ обдурити. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони. Ми це бачимо, ми вже бачимо багато відповідних кроків", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що чим більше росіян мобілізують, тим більшими будуть їхні втрати.

Тиск на Європу

Зеленський підкреслив, що мобілізованих Путін планує використати як інструмент психологічного тиску - причому не лише на Україну, а й на сусідні європейські країни.

"Показати, що я мобілізую пів мільйона людей восени. І ці пів мільйона не факт, що я буду використовувати тільки в Україні", - процитував слова Путіна президент.

Позиція щодо територій

Зеленський наголосив, що жодних поступок щодо українських територій не буде, а спроби Путіна торгуватися з американською стороною є лише маніпуляцією.

За його словами, Україна не збирається просто відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей.

"Ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі. Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати", - підсумував президент.

Північнокорейці в Росії

Окремо у своєму зверненні Зеленський розповів про присутність військових КНДР на території Росії. За його словами, якщо спершу йшлося про сотні, потім про тисячі, то тепер ухвалено рішення розмістити в РФ від 30 до 50 тисяч північнокорейців.

Президент наголосив, що вони вивчають цю війну й отримують досвід сучасних бойових дій. Це, за його словами, може стати загрозою для інших держав азійського напрямку в разі загострення в Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже попереджав, що велика мобілізація в Росії стане прямим викликом для Європи, адже Путіну потрібно "продавати" успіх, а швидких перемог він шукатиме вже за межами України.

За даними української сторони, Кремль системно готує ґрунт для нових мобілізаційних заходів, щоб компенсувати великі втрати армії.

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Володимир Зеленський Війна в Україні
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