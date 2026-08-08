У Путіна не буде перемоги, Україна не збирається виходити з Донбасу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не отримає перемоги у війні проти України. Він наголосив, що у Київ не вийде з Донбасу.

За словами Зеленського, Путіну треба продавати перемогу, і тому йому необхідно захопити Донбас. Однак Україна не буде просто виходити, оскільки немає жодних гарантій, що він не піде далі.

"Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкориджські умови, про які вони говорили з американською стороною, з Президентом США. Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі", - сказав президент.

Також в цьому інтерв'ю він розповів, що після війни Україна матиме потужні гарантії безпеки від США на випадок повторного нападу РФ.

Коментуючи завершення війни Зеленський зазначив, що наразі припинення вогню потрібно обом сторонам, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна.