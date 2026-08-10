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Власти РФ выдвинули требование для "заморозки" войны с Украиной

09:14 10.08.2026 Пн
2 мин
Более того, Москва просит Запад остановить удары ВСУ
aimg Юлия Капитонова
Власти РФ выдвинули требование для "заморозки" войны с Украиной Фото: Михаил Галузин, заместитель главы МИД РФ (росСМИ)
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Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны.

С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - заявил Галузин.

Кроме того, российский дипломат начал выдумывать, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял всякую связь с реальностью" и, мол, "старается эскалировать конфликт".

На этом фоне замглавы МИД РФ решил пожаловаться на удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России.

Более того, Галузин начал выпрашивать у Запада "реакции" на успешные дипстрайки ВСУ.

"Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы", - добавил российский дипломат.

Также он отметил, что считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другое содействие, которое не согласуется со стремлением к миру", - жалуется Галузин.

Кстати, недавно стало известно, что Путин готовит тайную мобилизацию для давления на Европу.

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