Власти РФ выдвинули требование для "заморозки" войны с Украиной
Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны.
С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - заявил Галузин.
Кроме того, российский дипломат начал выдумывать, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял всякую связь с реальностью" и, мол, "старается эскалировать конфликт".
На этом фоне замглавы МИД РФ решил пожаловаться на удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России.
Более того, Галузин начал выпрашивать у Запада "реакции" на успешные дипстрайки ВСУ.
"Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы", - добавил российский дипломат.
Также он отметил, что считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.
"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другое содействие, которое не согласуется со стремлением к миру", - жалуется Галузин.
Кстати, недавно стало известно, что Путин готовит тайную мобилизацию для давления на Европу.
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