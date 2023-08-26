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Влада РФ вимагає від іноземних компаній великих знижок при виході з країни, - Reuters

Фото: влада РФ вимагає від іноземних компаній великих знижок при догляді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада РФ посилила вимоги до компаній, які йдуть з російського ринку на тлі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з підрахунками Reuters, збитки компаній, що пішли з РФ, перевищили 80 млрд доларів через списання і втрачену вигоду.

Повідомляється, що російська влада вимагає знижку в 50% від вартості активу, визначеної в ході незалежної оцінки. Крім того, компанія має сплатити до російського бюджету внесок від 5% до 10% від ринкової вартості активів.

Однак, деякі компанії стикаються з вимогою додаткових знижок при продажі активів. Часто урядова комісія не дає провести деякі угоди, пояснюючи це тим, що оцінка вартості має бути на 20-30% нижчою, угоди можуть бути відхилені за сумою понад 100 млн доларів.

Мінфін РФ у коментарі Reuters заявив, що не змушує компанії знижувати вартість активів, але може коригувати оцінку у процесі продажу.

Світові компанії масово залишають ринок РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато міжнародних компаній пішли з російського ринку.

Так, нещодавно пивоварна компанія Heineken завершила вихід із території Росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний 1 євро. Другий за величиною виробник пива у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення і, швидше за все, призведе до збитків у 300 млн. євро.

Також раніше в Anheuser-Busch InBev заявили, що планують вийти із спільного підприємства в Росії із турецькою Efes.

 

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