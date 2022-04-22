Крупнейшая пивоваренная компания мира InBev уходит из России

Компания Anheuser-Busch InBev заявила, что продаст свою долю в российском совместном предприятии AB InBev Efes, что приведет к убытку от обесценения в размере 1,1 млрд долларов. Заявление крупнейшей в мире пивоваренной компании, базирующейся в Бельгии, последовало за аналогичными действиями ее конкурентов Carlsberg и Heineken.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В марте AB InBev приостановила продажи своего бренда Budweiser в России и лишилась финансовой выгоды от своего российского СП, следуя примеру других крупных пивоварен в ответ на вторжение России в Украину.

"AB InBev сегодня объявила, что продает свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes и ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоварней Anadolu Efes, о приобретении этой доли", - говорится в сообщении AB InBev.

AB InBev владеет 24% акций Anadolu Efes в рамках покупки в 2016 году своего крупнейшего конкурента SABMiller. В 2018 году они создали совместное предприятие AB InBev Efes, объединив свои российские и украинские бизнесы.

Совместное предприятие имеет 11 пивоваренных заводов в России, на которых работает 3500 человек, и три в Украине, на которых работает 1800 человек.

Carlsberg является ведущим западным игроком в России, за ним следует AB InBev. Датская пивоварня заявила, что ее решение продать свой бизнес в России приведет к списанию около 1,39 млрд долларов.

Голландский конкурент Heineken заявил, что его выход из России потребует затрат в размере около 400 млн евро.

AB InBev также заявила, что представила "Черниговское", самый популярный бренд пива в Украине, во многих странах, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Францию и Нидерланды.

"Вся прибыль от продажи "Черниговского" пойдет на поддержку гуманитарной помощи, и AB InBev гарантирует поддержку этой гуманитарной инициативы в размере не менее 5 млн долларов", - говорится в сообщении.