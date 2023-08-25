ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Heineken пішов з території Росії, віддавши 300-мільйонний бізнес за 1 євро

Москва, П'ятниця 25 серпня 2023 11:11
UA EN RU
Heineken пішов з території Росії, віддавши 300-мільйонний бізнес за 1 євро Фото: мешканців Росії позбавили пива Heineken (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пивоварна компанія Heineken (Нідерланди) завершила вихід із території Росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний 1 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Другий за величиною виробник пива у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення і, швидше за все, призведе до збитків у 300 млн. євро.

Heineken оголосила про свій намір вийти з Росії у березні 2022 року, після вторгнення Росії до України. Зараз компанія визнала, що цей процес зайняв більше часу, ніж очікувалося.

"Недавні події демонструють серйозні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії при виході з Росії", - заявив генеральний директор Дольф Ван ден Брінк.

Проблеми західних компаній

Багато транснаціональних компаній залишили Росію після того, як Захід ввів безпрецедентні санкції проти Москви, але Кремль вжив заходів у відповідь, конфіскувавши деякі активи.

У липні президент Росії Володимир Путін підписав указ про отримання контролю над російською дочірньою компанією французького виробника йогуртів Danone, а також часткою пивоварної компанії Carlsberg у місцевій броварні.

Anheuser-Busch InBev також заявила, що планує вийти із спільного підприємства в Росії з турецькою Efes.

Heineken має сім пивоварних заводів у Росії та 1800 співробітників, які отримають гарантії працевлаштування на найближчі три роки. Минулого року броварня вивела з Росії свій бренд Heineken, а виробництво Amstel має бути припинено протягом шести місяців.

У Heineken заявили, що угода без можливості викупу бізнесу включала трирічну ліцензію на деякі дрібніші регіональні бренди, за якими Heineken не забезпечуватиме підтримки бренду або отримуватиме будь-які доходи.

Група компаній Arnest Group володіє великим бізнесом із упаковки банок і є найбільшим у Росії виробником аерозолів, а також продажем косметики та товарів для дому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль
NEWS
Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон
Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші