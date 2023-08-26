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Власти РФ требуют от иностранных компаний крупных скидок при уходе из страны, - Reuters

Фото: власти РФ требуют от иностранных компаний крупных скидок при уходе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти РФ ужесточили требования к компаниям, которые уходят с российского рынка на фоне вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно подсчетам Reuters, убытки ушедших из РФ компаний превысили 80 млрд долларов из-за списаний и упущенной выгоды.

Сообщается, что российские власти требуют скидку в 50% от стоимости актива, определенной в ходе независимой оценки. Кроме того, компания должна заплатить в российский бюджет взнос от 5% до 10% от рыночной стоимости активов.

Однако некоторые компании сталкиваются с требованием дополнительных скидок при продаже активов. Часто правительственная комиссия не дает провести некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20-30% ниже, сделки могут быть отклонены при сумме выше 100 млн долларов.

Минфин РФ в комментарии Reuters заявил, что не вынуждает компании снижать стоимость активов, но может корректировать оценку в процессе продажи.

Мировые компании массово покидают рынок РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие международные компании ушли с российского рынка.

Так, недавно пивоваренная компания Heineken завершила выход с территории России, продав там свои предприятия российской Arnest Group за символический 1 евро. Второй по величине производитель пива в мире заявил, что сделка получила все необходимые одобрения и, скорее всего, приведет к убыткам в 300 млн евро.

Также ранее в Anheuser-Busch InBev заявили, что планируют выйти из совместного предприятия в России с турецкой Efes.

 

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