Влада РФ придушила акцію дружин за повернення додому мобілізованих, - ISW

Зазначається, що учасники російського громадського руху "Шлях додому" поклали квіти до Могили Невідомого солдата в Москві, а опісля провели акцію протесту на прилеглій Манежній площі з нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

Російські державні ЗМІ здебільшого не висвітлювали цю подію, але повідомили, що прокуратура Москви застерегла від відвідування акції протесту, маючи на увазі, скоріш за все, саме акцію "Шлях додому".

Водночас, опозиційні російські ЗМІ детально висвітлили цей протест, в якому, за підрахунками, взяли участь близько 200 осіб. Вони повідомили, що поліція Москви затримала 27 осіб, більшість з яких були російськими та іноземними журналістами.

Опозиційні ЗМІ також повідомили, що пізніше влада відпустила затриманих без висунення звинувачень, і що деякі члени акції протестували біля відділку міліції за звільнення усіх затриманих.

Російська поліція дозволила протестувальникам "Шляху додому" пізніше відвідати передвиборчий штаб Путіна та від руки написати звернення до нього з проханням повернути мобілізованих додому.

Однак штаб дозволив зробити це лише невеликим групам мітингувальників та суворо обмежив доступ ЗМІ до висвітлення цього процесу.

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"Ймовірно, російські правоохоронні органи навмисне затримували журналістів, а не протестувальників, щоб обмежити висвітлення події, позбавивши організацію "Шлях додому" статусу платформи для мучеництва в інформаційному просторі через арешти її членів", - йдеться у звіті ISW.

Протести в Росії

В середині січня у Республіці Башкортостан відбулася одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста, якого звинуватили в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Востаннє масштабні протести в Росії були після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації" у вересні 2022 року.

Тоді протести відбулися у різних регіонах РФ. Зокрема, у столиці Дагестану Махачкалі під час мітингів масово арештовували людей.

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