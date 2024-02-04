Власти РФ подавили акцию жен за возвращение домой мобилизованных, - ISW

Отмечается, что учасники российского общественного движения "Путь домой" возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве, а после провели акцию протеста на прилегающей Манежной площади по случаю 500 дней с начала частичной мобилизации, объявленной Путиным в сентябре 2022 года.

Российские государственные СМИ в основном не освещали это событие, но сообщили, что прокуратура Москвы предостерегла от посещения акции протеста, имея в виду, скорее всего, именно акцию "Путь домой".

В то же время, оппозиционные российские СМИ подробно осветили этот протест, в котором, по подсчетам, приняли участие около 200 человек. Они сообщили, что полиция Москвы задержала 27 человек, большинство из которых были российскими и иностранными журналистами.

Оппозиционные СМИ также сообщили, что позже власти отпустили задержанных без предъявления обвинений, и что некоторые члены акции протестовали возле отделения милиции за освобождение всех задержанных.

Российская полиция разрешила протестующим "Пути домой" позже посетить предвыборный штаб Путина и от руки написать обращение к нему с просьбой вернуть мобилизованных домой.

Однако штаб позволил сделать это лишь небольшим группам митингующих и строго ограничил доступ СМИ к освещению этого процесса.

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"Вероятно, российские правоохранительные органы умышленно задерживали журналистов, а не протестующих, чтобы ограничить освещение события, лишив организацию "Путь домой" статуса платформы для мученичества в информационном пространстве из-за арестов ее членов", - говорится в отчете ISW.

Протесты в России

В середине января в Республике Башкортостан прошла одна из крупнейших акций протеста в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Митингующие вышли на защиту местного активиста, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

Последний раз масштабные протесты в России происходили после объявления Путиным так называемой "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года.

Тогда протесты прошли в разных регионах РФ. В частности, в столице Дагестана Махачкале во время митингов массово арестовывали людей.

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