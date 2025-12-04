Влада РФ оголосила блокування Snapchat: що стоїть за цим рішенням
Російський регулятор зв'язку Роскомнагляд заявив, що вжив заходів щодо блокування доступу до сервісу Snapchat на території РФ, стверджуючи, що платформу використовували для "організації та здійснення терактів", а також для вербування виконавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявили в Роскомнагляді
У відомстві повідомили, що "заходи щодо блокування сервісу" було вжито 10 жовтня 2025 року. У Роскомнагляді стверджують, що Snapchat нібито використовували не тільки для координації та залучення учасників до терористичної діяльності, а й для шахрайства та "інших злочинів проти громадян".
Міжнародні інформаційні агентства зазначають, що рішення вписується в загальну тенденцію розширення обмежень щодо зарубіжних месенджерів і соцмереж.
Масштабне посилення контролю над цифровими сервісами
Блокування Snapchat стало не єдиним рішенням російської влади цього тижня. Регулятор також обмежив роботу FaceTime від Apple, а раніше - заблокував ігрову платформу Roblox, мотивуючи це ризиками "екстремістського" або злочинного використання сервісів.
Спостерігачі зазначають, що посилення контролю в інтернеті в Росії прискорилося після 2022 року, коли влада почала масово обмежувати доступ до соцмереж. Під час введення блокувань держава регулярно посилається на питання національної безпеки.
Раніше ми писали, що Росія заблокувала гру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярну серед українських геймерів.
А ще у нас є матеріал про те, як Україна готує запуск надшвидкісного інтернету через обхід російських мереж.