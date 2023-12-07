Влада РФ намагається мобілізувати нелегальних мігрантів і відправити їх до України, - ISW

Російська влада хоче направити нелегальних мігрантів, які опинилися в РФ через провокації на російсько-фінському кордоні, для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що військові намагаються мобілізувати мігрантів із Близького Сходу та Африки, яких російська влада масово затримувала вздовж російсько-фінського кордону у середині листопада після закриття прикордонних переходів.

Передбачається, що депортацію цих мігрантів можуть замінити відправкою на війну до України. За словами одного із джерел, росіяни оперативно переправили групу мігрантів, які підписали військові контракти, на російсько-український кордон.

Зазначимо, що Росія штучно створила міграційну кризу на кордоні з Фінляндією як тактику гібридної війни, покликаної дестабілізувати НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу зусиль.

Закриття фінського кордону з РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП. Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасовозакрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Пізніше повідомлялося, що Фінляндія закрила весь кордон із Росією та зміцнила її подвійними загородженнями. На даний момент там курсують лише вантажні поїзди.