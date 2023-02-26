Влада Німеччини хоче використати труби від "Північного потоку-2"

Труби планується залучити для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від термінала для зрідженого природного газу (ЗПГ) на острові Рюген до Любміна (земля Мекленбург-Передня Померанія), пише видання.

Сегменти трубопроводу зберігаються біля порту Мукран на Рюгені.

Тим часом угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить концерну "Газпром". Офіційно переговори не підтверджені. Видання послалося на низку незалежних джерел.

У Nord Stream 2 заявили, що "принципово не надають інформацію про комерційні угоди".

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити штраф за контрактами.