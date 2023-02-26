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Власти Германии хотят использовать трубы от "Северного потока-2"

Фото: Власти Германии хотят использовать трубы от "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Германии ведет переговоры с базирующейся в Швейцарии компанией Nord Stream 2 и администратором, назначенным в связи с банкротством, о покупке более 3000 неиспользованных труб, предназначавшихся для трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Трубы планируется задействовать для строительства газопровода длиной почти 40 километров от терминала для сжиженного природного газа (СПГ) у острова Рюген до Любмина (земля Мекленбург-Передняя Померания), пишет издание.

Сегменты трубопровода хранятся на территории порта Мукран на Рюгене.

Между тем сделка представляется сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 формально принадлежит концерну "Газпром". Официально переговоры не подтверждены. Издание сослалось на ряд независимых источников.

В Nord Stream 2 заявили, что "принципиально не предоставляют информацию о коммерческих сделках".

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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Северный поток-2