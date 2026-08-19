ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Влада Молдови вперше відреагувала на ультиматум фермерів щодо України

15:02 19.08.2026 Ср
2 хв
Що вирішив уряд країни?
aimg Юлія Капітонова
Влада Молдови вперше відреагувала на ультиматум фермерів щодо України Фото: Василь Тофан, премʼєр-міністр Молдови (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Уряд Молдови пообіцяв провести розширене засідання щодо знижки для України на перевезення вантажів залізницею. Саме цього напередодні вимагали місцеві фермери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан відреагував на ультиматум аграріїв та погодився обговорити це питання у форматі, який фактично передбачає публічну дискусію.

В уряді країни підтвердили, що до цього засідання долучаться п'ятеро представників асоціації "Сила фермерів", а також члени інших сільськогосподарських об'єднань. Ба більше, будуть присутні посадовці з різних міністерств.

"Прем'єр-міністр Василе Тофан виконує обіцянку, яку дав фермерам, і оголошує про проведення розширеного засідання, присвяченого транзиту українського зерна через залізницю Молдови", - заявив речник уряду Думитру Чорич.

Він також уточнив, що мета зустрічі - забезпечити молдовським аграріям пріоритетний доступ до залізничних перевезень.

За словами Чорича, ще одне важливе завдання - не допустити, щоб механізм транзиту українського зерна вплинув на внутрішній ринок.

У Молдові фермери погрожують протестами через рішення щодо України

12 серпня Молдова та Україна домовилися щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.

Новий режим запрацював 10 серпня 2026 року.

На тлі останніх подій асоціація "Сила фермерів" почала вимагати від команди Тофана перегляду цього рішення.

Окрім того, фермери пригрозили: якщо до 21 серпня влада не відреагує на їхній ультиматум, то вони організують масштабні акції протесту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Молдова Фермери
Новини
Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому
Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє