Влада Молдови вперше відреагувала на ультиматум фермерів щодо України
Уряд Молдови пообіцяв провести розширене засідання щодо знижки для України на перевезення вантажів залізницею. Саме цього напередодні вимагали місцеві фермери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан відреагував на ультиматум аграріїв та погодився обговорити це питання у форматі, який фактично передбачає публічну дискусію.
В уряді країни підтвердили, що до цього засідання долучаться п'ятеро представників асоціації "Сила фермерів", а також члени інших сільськогосподарських об'єднань. Ба більше, будуть присутні посадовці з різних міністерств.
"Прем'єр-міністр Василе Тофан виконує обіцянку, яку дав фермерам, і оголошує про проведення розширеного засідання, присвяченого транзиту українського зерна через залізницю Молдови", - заявив речник уряду Думитру Чорич.
Він також уточнив, що мета зустрічі - забезпечити молдовським аграріям пріоритетний доступ до залізничних перевезень.
За словами Чорича, ще одне важливе завдання - не допустити, щоб механізм транзиту українського зерна вплинув на внутрішній ринок.
У Молдові фермери погрожують протестами через рішення щодо України
12 серпня Молдова та Україна домовилися щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.
Новий режим запрацював 10 серпня 2026 року.
На тлі останніх подій асоціація "Сила фермерів" почала вимагати від команди Тофана перегляду цього рішення.
Окрім того, фермери пригрозили: якщо до 21 серпня влада не відреагує на їхній ультиматум, то вони організують масштабні акції протесту.