Власти Молдовы впервые отреагировали на ультиматум фермеров по Украине

Правительство Молдовы пообещало провести расширенное заседание касательно скидки для Украины на перевозку грузов по железной дороге. Именно этого накануне потребовали местные фермеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан отреагировал на ультиматум аграриев и согласился обсудить этот вопрос в формате, который предусматривает публичную дискуссию.

В правительстве страны подтвердили, что к этому заседанию присоединятся пять представителей ассоциации "Сила фермеров", а также члены других сельскохозяйственных объединений. Более того, будут присутствовать чиновники из разных министерств.

"Премьер-министр Василе Тофан выполняет обещание, которое дал фермерам, и объявляет о проведении расширенного заседания, посвященного транзиту украинского зерна через железную дорогу Молдовы", - заявил спикер правительства Думитру Чорич.

Он также уточнил, что цель встречи - обеспечить молдавским аграриям приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам.

По словам Чорича, еще одно важное задание - не допустить, чтобы механизм транзита украинского зерна повлиял на внутренний рынок.