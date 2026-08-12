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Влада Латвії "забула" купити боєприпаси для відбиття атак РФ

12:14 12.08.2026 Ср
2 хв
Прем'єр публічно визнав серйозну помилку
aimg Юлія Капітонова
Фото: Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії (facebook.com/andris.kulbergs)

Латвія придбала спеціальні антидронові системи для відбиття російських атак, однак не закупила боєприпаси до них.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Журналісти попросили Кулбергса прокоментувати інциденти із дронами, а також рішення ексміністра оборони Андріса Спрудса.

Представники ЗМІ поцікавилися у прем'єра, чи йдеться про системи, придбані за часів роботи Спрудса, для яких не було закуплено необхідних боєприпасів.

Однак він не захотів конкретно відповідати на це запитання.

"Обладнання закупили, а боєприпаси купити забули", - підтвердив Кулбергс, визнавши серйозну помилку влади.

Прем'єр не захотів пояснювати журналістам, про яку саме закупівлю чи систему йдеться та яке відомство відповідало за те, що боєприпаси не були придбані.

Кулбергс запевнив, що наразі не може розкривати всіх деталей щодо інцидентів із дронами та можливостей оборони, оскільки це питання досі вирішується.

Ба більше, він визнав, що Латвія позиціонує себе як велику державу у сфері дронів, однак це не має нічого спільного з реальністю.

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Російська ФедераціяЛатвіяДрони