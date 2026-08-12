Влада Латвії "забула" купити боєприпаси для відбиття атак РФ

Журналісти попросили Кулбергса прокоментувати інциденти із дронами, а також рішення ексміністра оборони Андріса Спрудса.

Представники ЗМІ поцікавилися у прем'єра, чи йдеться про системи, придбані за часів роботи Спрудса, для яких не було закуплено необхідних боєприпасів.

Однак він не захотів конкретно відповідати на це запитання.

"Обладнання закупили, а боєприпаси купити забули", - підтвердив Кулбергс, визнавши серйозну помилку влади.

Прем'єр не захотів пояснювати журналістам, про яку саме закупівлю чи систему йдеться та яке відомство відповідало за те, що боєприпаси не були придбані.

Кулбергс запевнив, що наразі не може розкривати всіх деталей щодо інцидентів із дронами та можливостей оборони, оскільки це питання досі вирішується.

Ба більше, він визнав, що Латвія позиціонує себе як велику державу у сфері дронів, однак це не має нічого спільного з реальністю.