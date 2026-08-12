Власти Латвии "забыли" купить боеприпасы для отражения атак РФ

Журналисты попросили Кулбергса прокомментировать инциденты с дронами, а также решение экс-министра обороны Андриса Спрудса.

Представители СМИ поинтересовались у премьера, идет ли речь о системах, приобретенных во времена работы Спрудса, для которых не были закуплены необходимые боеприпасы.

Однако он не захотел конкретно отвечать на этот вопрос.

"Оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли", - подтвердил Кулбергс, признав серьезную ошибку властей.

Премьер не захотел объяснять журналистам, о какой именно закупке или системе идет речь и какое ведомство отвечало за то, что боеприпасы не были приобретены.

Кулбергс заверил, что пока не может раскрывать всех деталей по поводу инцидентов с дронами и возможностей обороны, поскольку этот вопрос до сих пор решается.

Более того, он признал, что Латвия позиционирует себя как большое государство в сфере дронов, однако это не имеет ничего общего с реальностью.