ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Власти Латвии "забыли" купить боеприпасы для отражения атак РФ

12:14 12.08.2026 Ср
2 мин
Премьер публично признал серьезную ошибку
aimg Юлия Капитонова
Власти Латвии "забыли" купить боеприпасы для отражения атак РФ Фото: Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии (facebook.com/andris.kulbergs)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Латвия приобрела специальные антидроновые системы для отражения российских атак, однако не закупила боеприпасы к ним.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Журналисты попросили Кулбергса прокомментировать инциденты с дронами, а также решение экс-министра обороны Андриса Спрудса.

Представители СМИ поинтересовались у премьера, идет ли речь о системах, приобретенных во времена работы Спрудса, для которых не были закуплены необходимые боеприпасы.

Однако он не захотел конкретно отвечать на этот вопрос.

"Оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли", - подтвердил Кулбергс, признав серьезную ошибку властей.

Премьер не захотел объяснять журналистам, о какой именно закупке или системе идет речь и какое ведомство отвечало за то, что боеприпасы не были приобретены.

Кулбергс заверил, что пока не может раскрывать всех деталей по поводу инцидентов с дронами и возможностей обороны, поскольку этот вопрос до сих пор решается.

Более того, он признал, что Латвия позиционирует себя как большое государство в сфере дронов, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Латвии допускают эскалацию России против стран НАТО .

Кроме того, Кулбергс недавно заявил, что некоторые страны ЕС зарабатывают сумасшедшие суммы на войне РФ против Украины.

Также стало известно, как в Латвии оценивают свою роль в разблокировании украинских портов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Латвия Дрони
Новости
Уникальная операция: ракеты "Нептун" и дроны "Паляница" поразили военную базу в Новороссийске
Уникальная операция: ракеты "Нептун" и дроны "Паляница" поразили военную базу в Новороссийске
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем