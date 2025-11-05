Влада Канади терміново посилює оборонну промисловість

Влада Канади має намір використовувати Банк розвитку бізнесу для надання кредитів і венчурного капіталу підприємствам оборонної сфери.

Рішення закріплено в новому державному бюджеті та розглядається як інструмент для розширення національної виробничої бази та підтримки технологічних компаній.

Нові асигнування на оборону

Згідно з проєктом бюджету прем'єр-міністра Марка Карні, в найближчі п'ять років країна спрямує близько 82 млрд канадських доларів (приблизно 58 млрд доларів США) на модернізацію збройних сил.

Фінансування передбачено для підвищення зарплат військовослужбовцям, поліпшення кібербезпеки та поповнення запасів боєприпасів, дронів і бронетехніки.

Підтримка національних виробників

На реалізацію стратегії оборонної промисловості заплановано 6,6 млрд канадських доларів.

Кошти спрямують на розвиток внутрішніх ланцюжків постачання, щоб більше військових контрактів виконували саме канадські компанії.

Такий підхід також має компенсувати збитки виробників сталі та алюмінію, понесені через американські тарифи.

Інвестиції в технології та партнерства

Банк розвитку бізнесу Канади отримає 1 млрд канадських доларів на запуск програми кредитування та інвестицій для підприємств, що працюють у сфері оборони та безпеки.

Ще 1 млрд призначений для комерціалізації технологій подвійного призначення - як цивільного, так і військового.

Додатково 6,2 млрд канадських доларів виділяються на розвиток оборонного партнерства, включно з розширенням військової допомоги Україні.