Влада Канади терміново посилює оборонну промисловість

Канада посилює підтримку оборонної промисловості, залучаючи державний банк для кредитування та інвестицій у компанії сектору безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.
Влада Канади має намір використовувати Банк розвитку бізнесу для надання кредитів і венчурного капіталу підприємствам оборонної сфери.
Рішення закріплено в новому державному бюджеті та розглядається як інструмент для розширення національної виробничої бази та підтримки технологічних компаній.
Згідно з проєктом бюджету прем'єр-міністра Марка Карні, в найближчі п'ять років країна спрямує близько 82 млрд канадських доларів (приблизно 58 млрд доларів США) на модернізацію збройних сил.
Фінансування передбачено для підвищення зарплат військовослужбовцям, поліпшення кібербезпеки та поповнення запасів боєприпасів, дронів і бронетехніки.
На реалізацію стратегії оборонної промисловості заплановано 6,6 млрд канадських доларів.
Кошти спрямують на розвиток внутрішніх ланцюжків постачання, щоб більше військових контрактів виконували саме канадські компанії.
Такий підхід також має компенсувати збитки виробників сталі та алюмінію, понесені через американські тарифи.
Банк розвитку бізнесу Канади отримає 1 млрд канадських доларів на запуск програми кредитування та інвестицій для підприємств, що працюють у сфері оборони та безпеки.
Ще 1 млрд призначений для комерціалізації технологій подвійного призначення - як цивільного, так і військового.
Додатково 6,2 млрд канадських доларів виділяються на розвиток оборонного партнерства, включно з розширенням військової допомоги Україні.
Нагадуємо, що Канада відмовилася від раніше запланованої передачі Україні відновлених бронетранспортерів і розірвала контракт із компанією Armatec Survivability з Дорчестера, якій майже два роки тому Міністерство оборони передало 25 списаних машин для ремонту та подальшої передачі.
Зазначимо, що Євросоюз близький до ухвалення політичного рішення щодо початку використання заморожених російських активів, водночас Велика Британія і Канада підтвердили готовність діяти синхронно з європейськими партнерами для координованого застосування цих коштів.