Власти Канады срочно усиливают оборонную промышленность

Напоминаем, что Канада отказалась от ранее запланированной передачи Украине восстановленных бронетранспортеров и расторгла контракт с компанией Armatec Survivability из Дорчестера, которой почти два года назад Министерство обороны передало 25 списанных машин для ремонта и последующей передачи.

Отметим, что Евросоюз близок к принятию политического решения о начале использования замороженных российских активов, при этом Великобритания и Канада подтвердили готовность действовать синхронно с европейскими партнерами для координированного применения этих средств.