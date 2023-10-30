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Влада Ізраїлю закликала своїх громадян виїхати з Північного Кавказу

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав громадян своєї країни виїхати з Північного Кавказу після подій в аеропорту Махачкали.

Як повыдомляэ РБК-Україна, про це він написав у Facebook.

"Зважаючи на події минулої ночі на тлі війни "Залізних мечів" і можливих нападів, масових акцій і насильства щодо ізраїльських і єврейських об'єктів на Північному Кавказі, Рада національної безпеки і міністерство закордонних справ коригують рекомендації про поїздки: рівень загрози для регіону підвищено до найвищого, четвертого", - сказано у повідомленні.

Зокрема мова йде про республіки:

  • Адигея,
  • Чечня,
  • Дагестан,
  • Інгушетія,
  • Кабардино-Балкарія,
  • Калмикія,
  • Карачаєво-Черкесія,
  • Північна Осетія - Аланія,
  • а також Краснодарський і Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.

Громадянам Ізраїлю радять уникати відвідування цих регіонів найближчим часом, а тих, хто там перебуває, просять покинути їх якомога швидше.

Також рекомендується зважити необхідність поїздок за кордон у цей час і стежити за оновленнями рекомендацій та інструкцій з поведінки на сайтах ради національної безпеки та міністерства закордонних справ Ізраїля.

Усім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, рекомендують бути пильними, триматися подалі від демонстрацій і протестів і підкорятися місцевим силам безпеки, якщо опиняться втягнутими в інциденти.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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