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Власти Израиля призвали своих граждан уехать с Северного Кавказа

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан своей страны уехать с Северного Кавказа после событий в аэропорту Махачкалы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.

"Учитывая события минувшей ночи на фоне войны "Железных мечей" и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел корректируют рекомендации о поездках: уровень угрозы для региона повышен до самого высокого, четвертого", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о республиках:

  • Адыгея,
  • Чечня,
  • Дагестан,
  • Ингушетия,
  • Кабардино-Балкария,
  • Калмыкия,
  • Карачаево-Черкесская,
  • Северная Осетия - Алания,
  • а также Краснодарский и Ставропольский края со столицей Минеральные Воды.

Гражданам Израиля советуют избегать посещения этих регионов в ближайшее время, а находящихся там просят покинуть их как можно скорее.

Также рекомендуется учесть необходимость поездок за границу в настоящее время и следить за обновлением рекомендаций и инструкций по поведению на сайтах совета национальной безопасности и министерства иностранных дел Израиля.

Всем находящимся за рубежом израильтянам рекомендуют быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности, если окажутся вовлеченными в инциденты.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ – религиозно-толерантная страна.

Больше о ситуации в Махачкале и антиизраильских погромах - читайте в материале РБК-Украина.

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