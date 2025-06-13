Влада Ізраїлю вже обговорює відповідь на удар Ірану, - CNN

Ізраїльська влада обговорює можливу відповідь на вечірню атаку Ірану із застосуванням балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Неназваний представник Ізраїлю розповів виданню, що ізраїльський кабінет міністрів наразі проводить засідання, на якому обговорюють заходи у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю.
Джерело CNN уточнило, що Ізраїль ще більше посилить свою наступну хвилю атак проти Ірану.
Нагадаємо, 13 червня ввечері Ізраїль атакували іранські ракети. Зокрема, балістика вдарила по Тель-Авіву. Так Тегеран відповів на атаки Ізраїлю в ніч на 13 червня.
Станом на зараз відомо, що через атаку Ірану на Ізраїль постраждали щонайменше 35 осіб.
При цьому ЗМІ писали, що Ізраїль відбивав ворожий ракетний удар не поодинці - йому допомагали США.
Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив Іран, що його країна не зупиниться і попереду "буде ще більше".
Детальніше про атаку Ірану - в матеріалі РБК-Україна.
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