Влада Ізраїлю вже обговорює відповідь на удар Ірану, - CNN

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 13 червня ввечері Ізраїль атакували іранські ракети. Зокрема, балістика вдарила по Тель-Авіву. Так Тегеран відповів на атаки Ізраїлю в ніч на 13 червня.

Станом на зараз відомо, що через атаку Ірану на Ізраїль постраждали щонайменше 35 осіб.

При цьому ЗМІ писали, що Ізраїль відбивав ворожий ракетний удар не поодинці - йому допомагали США.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив Іран, що його країна не зупиниться і попереду "буде ще більше".

Детальніше про атаку Ірану - в матеріалі РБК-Україна.

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