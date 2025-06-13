Власти Израиля уже обсуждают ответ на удар Ирана, - CNN

Израильские власти обсуждают возможный ответ на вечернюю атаку Ирана с применением баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Неназванный представитель Израиля рассказал изданию, что израильский кабинет министров в настоящее время проводит заседание, на котором обсуждаются ответные меры на ракетный удар Ирана по Израилю.
Источник CNN уточнил, что Израиль еще больше усилит свою следующую волну атак против Ирана.
Напомним, 13 июня вечером Израиль атаковали иранские ракеты. В частности, баллистика ударила по Тель-Авиву. Так Тегеран ответил на атаки Израиля в ночь на 13 июня.
По состоянию на сейчас известно, что из-за атаки Ирана на Израиль пострадали по меньшей мере 35 человек.
При этом СМИ писали, что Израиль отбивал вражеский ракетный удар не в одиночку - ему помогали США.
В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран, что его страна не остановится и впереди "будет еще больше".
Детальнее об атаке Ирана - в материале РБК-Украина.
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