Власти Израиля уже обсуждают ответ на удар Ирана, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источник CNN уточнил, что Израиль еще больше усилит свою следующую волну атак против Ирана.

Неназванный представитель Израиля рассказал изданию, что израильский кабинет министров в настоящее время проводит заседание, на котором обсуждаются ответные меры на ракетный удар Ирана по Израилю.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 13 июня вечером Израиль атаковали иранские ракеты. В частности, баллистика ударила по Тель-Авиву. Так Тегеран ответил на атаки Израиля в ночь на 13 июня.

По состоянию на сейчас известно, что из-за атаки Ирана на Израиль пострадали по меньшей мере 35 человек.

При этом СМИ писали, что Израиль отбивал вражеский ракетный удар не в одиночку - ему помогали США.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран, что его страна не остановится и впереди "будет еще больше".

Детальнее об атаке Ирана - в материале РБК-Украина.

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