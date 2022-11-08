Влада Ірану закликала "суворо покарати" всіх протестувальників: мова може йти про страту

"Ми просимо судові органи вжити рішучих заходів щодо осіб, які вчинили ці злочини, і всіх тих, хто допомагав у скоєнні злочинів та провокував заворушення", - йдеться у заяві депутатів.

Тим часом Міжнародна служба новин Ірану повідомляє, що іранські депутати попросили судову владу винести смертні вироки затриманим протестувальникам.

У заяві, яку було зачитано в парламенті в неділю, законодавці назвали протестувальників "muharib", що буквально означає "воїн" арабською мовою, але в ісламському законі чи шаріаті це означає "ворог Бога" і карається смертною карою. Крім того, депутати порівняли протестувальників із членами ІДІЛ, які "нападають на життя та майно людей".

За попередніми даними, на сьогодні в Ірані налічується близько 15 тисяч затриманих через антиурядові протести.

Іранська організація з прав людини, у свою чергу, рішуче засудила заяву членів парламенту про заклик до страти протестувальників. Там нагадали, що члени Ісламської ради (однопалатний парламент Ірану) обираються урядом і не вважаються представниками народу.

"Протести - це невід'ємне право людей, а вбивство та винесення смертних вироків протестувальникам - міжнародний злочин. Ті, хто вимагає страти протестувальників, причетні до цього злочину і мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив директор Іранської організації з прав людини Махмуд Амірі Могадам в Twitter .

Протести в Ірані

Іран охопили масштабні протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. Під час акцій, як повідомляють місцеві ЗМІ, загинуло 318 осіб, у тому числі 49 неповнолітніх.

При цьому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль в організації протестів.

Демонстрації в цій країні продовжуються донині. Вони проходять у багатьох містах, від Тегерану до центрального міста Йезд.