Власти Ирана призвали "сурово наказать" всех протестующих: речь может идти о казни

"Мы просим судебные органы принять решительные меры в отношении лиц, совершивших эти преступления, и всех тех, кто помогал в совершении преступлений и провоцировал беспорядки", - говорится в заявлении депутатов.

Тем временем Международная служба новостей Ирана сообщает, что иранские депутаты попросили судебную власть вынести смертные приговоры задержанным протестующим.

В заявлении, которое было зачитано в парламенте в воскресенье, законодатели назвали протестующих "muharib", что буквально означает "воин" на арабском языке, но в исламском законе или шариате это означает "враг Бога" и карается смертной казнью. Кроме того, депутаты сравнили протестующих с членами ИГИЛ, которые "нападают на жизни и имущество людей".

По предварительным данным, на сегодня в Иране насчитывается около 15 тысяч задержанных из-за антиправительственных протестов.

Иранская организация по правам человека в свою очередь решительно осудила заявление членов парламента о призыве к казни протестующих. Там напомнили, что члены Исламского совета (однопалатный парламент Ирана) избираются правительством и не считаются представителями народа.

"Протесты - это неотъемлемое право людей, а убийство и вынесение смертных приговоров протестующим - международное преступление. Те, кто требует казни протестующих, причастны к этому преступлению и должны быть привлечены к ответственности", - заявил директор Иранской организации по правам человека Махмуд Амири Могадам в Twitter.

Протесты в Иране

Иран охватили масштабные протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Во время акций, как сообщают местные СМИ, погибли 318 человек, в том числе 49 несовершеннолетних.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

Демонстрации в этой стране продолжаются по сей день. Они проходят во многих городах, от Тегерана до центрального города Йезд.