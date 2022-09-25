UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влада Ірану викликала послів Британії та Норвегії на тлі протестів

Фото: влада Ірану викликала послів Британії та Норвегії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іран викликав послів Британії та Норвегії у зв'язку з "втручанням" та "ворожим висвітленням" у ЗМІ загальнонаціональних протестів, які розгорнулися в країні останніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство закордонних справ Ірану викликало у суботу посла Великої Британії у відповідь на "ворожий характер" матеріалів про протести у низці лондонських ЗМІ. Посла Норвегії викликали, щоб пояснити "інтервенціоністську позицію" спікера парламенту країни, який висловив підтримку протестувальникам у Twitter.

Причиною протестів стала смерть дівчини Махси Аміні, яка померла 16 вересня в лікарні після жорстокого затримання так званої поліцією вдач прямо біля станції метро за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб.

Масштабні демонстрації почалися в день її похорону, акції швидко поширилися з Тегерана та рідного міста дівчини по всьому Ірану. Протестувальники вимагають скасувати обов'язкове носіння хіджабу, жінки на знак солідарності палили свої хустки або публічно зістригали волосся. Протести стали найбільшими в країні після демонстрацій через зростання цін на пальне у 2019 році, коли було вбито близько 1500 протестувальників.

Раніше ми писали, що протести в Ірані охопили практично всю країну, 24 вересня масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Один із них після вуличних боїв повністю захоплений демонстрантами.

Детальніше про причини та ситуацію в країні – у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран