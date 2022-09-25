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Власти Ирана вызвали послов Британии и Норвегии на фоне разгорающихся протестов

Фото: власти Ирана вызвали послов Британии и Норвегии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иран вызвал послов Британии и Норвегии в связи с "вмешательством" и "враждебным освещением" в СМИ общенациональных протестов, которые развернулись в стране в последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в субботу посла Великобритании в ответ на "враждебный характер" материалов о протестах в ряде лондонских СМИ. Посла Норвегии вызвали, чтобы объяснить "интервенционистскую позицию" спикера парламента страны, который выразил поддержку протестующим в Twitter.

Причиной протестов стала смерть девушки Махси Амини, которая умерла 16 сентября в больнице после жестокого задержания так называемой полицией нравов прямо возле станции метро за то, что она якобы неправильно носила хиджаб.

Масштабные демонстрации начались в день ее похорон, акции быстро распространились из Тегерана и родного города девушки по всему Ирану. Протестующие требуют отменить обязательное ношение хиджаба, женщины в знак солидарности жгли свои платки или публично состригали волосы. Протесты стали крупнейшими в стране после демонстраций из-за роста цен на топливо в 2019 году, когда были убиты около 1500 протестующих.

Ранее мы писали, что протесты в Иране захлестнули практически всю страну, 24 сентября массовые беспорядки охватили не менее 80 городов. Один из них после уличных боев полностью захвачен демонстрантами.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".

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Иран