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Влада Ірану хоче визнати європейські армії терористичними організаціями, - ЗМІ

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Іран, П'ятниця 20 січня 2023 15:51
Влада Ірану хоче визнати європейські армії терористичними організаціями, - ЗМІ Фото: влада Ірану хоче визнати європейські армії терористичними організаціями (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Парламент Ірану планує змінити чинне законодавство та визнати армії країн ЄС терористичними організаціями.

Про це під час п'ятничної молитви заявив член президії іранського парламенту Ахмад Надері, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA.

За його словами дане рішення буде прийнято у відповідь на дії Європейського Союзу. Там напередодні було прийнято резолюцію, яка закликає керівництво ЄС включити КВІР (корпус вартових Ісламської революції - ред.) до списку терористичних організацій.

"У парламенті підготовлено проект поправки до закону "про заходи у відповідь на визнання Сполученими Штатами КВІР терористичною організацією"… Цей проект поширюватиметься на всі країни-члени ЄС, відмовляючи Корпусу вартових революції терористичні організації, а також збройні сили, організації та установи, які внесуть їх до списку", - сказав він.

Нагадаємо, Європарламент позначив КВІР як терористичну організацію за те, що нібито мають місце, репресії проти протестувальників і постачання БПЛА до Росії.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що постачання Росії Іраном безпілотників можуть розцінюватися як сприяння у військових злочинах.

Крім того, Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, відповідальних за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Також Білий дім заявляв, що США шукають способів вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій та експортного контролю.

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