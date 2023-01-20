ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Власти Ирана хотят признать европейские армии террористическими организациями, - СМИ

Новина українською →
Иран, Пятница 20 января 2023 15:51
Власти Ирана хотят признать европейские армии террористическими организациями, - СМИ Фото: власти Ирана хотят признать европейские армии террористическими организациями, - СМИ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Парламент Ирана намерен изменить действующее законодательство и признать армии стран ЕС террористическими организациями.

Об этом во время пятничной молитвы заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

По его словам, данное решение будет принято в ответ на действия Европейского Союза. Там накануне была принята резолюция, призывающая руководство ЕС включить КСИР (корпус стражей Исламской революции - ред.) в список террористических организаций.

"В парламенте подготовлен проект поправки к закону "о мерах в ответ на признание Соединенными Штатами КСИР террористической организацией"... Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, отказывая Корпусу стражей революции террористические организации, а также вооруженные силы, организации и учреждения, которые внесут их в список", - сказал он.

Напомним, Европарламент обозначил КСИР как террористическую организацию за якобы имеющие место репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки России Ираном беспилотников могут расцениваться как содействие в военных преступлениях.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников . В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.

Также Белый дом заявлял, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Европарламент
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина