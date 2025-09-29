Влада Індії допомогла нафтопереробному заводу обійти санкції ЄС, - Bloomberg

Nayara Energy, що частково належить "Роснефти", знайшла способи обходу санкцій і повернулася до експорту. Основною сировиною стала російська нафта Urals.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Через два місяці після запровадження санкцій, які поставили індійський НПЗ Nayara Energy на межу кризи, компанія поступово відновлює роботу. Цьому сприяє підтримка уряду і пошук обхідних схем розрахунків.
НПЗ, що частково належить російській "Роснефти", налагодив співпрацю з банками, зокрема State Bank of India, для проведення розрахунків у рупіях. Раніше UCO Bank отримав дозвіл уряду на роботу з Nayara і тепер обробляє міжнародні транзакції.
Компанія повертається до стабільних операцій і вже не обмежується тільки внутрішніми поставками на більш ніж 6500 автозаправок. Nayara відновила експорт за допомогою плавучих сховищ і флоту, що включає навіть судна під санкціями.
Один з державних переробників, Hindustan Petroleum, збільшив закупівлі продукції у Nayara. Завод у Вадінарі працює на 75% потужності, причому основною сировиною став російський сорт Urals, доповнений невеликими обсягами індійської нафти.
Санкції ЄС, оголошені в липні главою дипломатії Каї Каллас, стали несподіванкою для компанії. Вони призвели до кризи в управлінні та відключення базового програмного забезпечення, залежного від західних постачальників.
Кілька членів ради директорів, включно з генеральним директором Алессандро Дес Дорідесом, пішли у відставку. Криза посилилася після того, як судноплавні компанії розірвали контракти, а страховики за підтримки ЄС відмовилися від покриття ризиків.
Незважаючи на відновлення роботи, проблеми зберігаються. Великі кредитори, включно з SBI, підтримують тільки внутрішні платежі в рупіях.
У вересні Nayara планує експортувати близько 2,2 млн барелів нафтопродуктів - менше половини торішнього обсягу. Більше половини поставок опинилося на стоянці біля Оману або передано через перевантаження з судна на судно.
Частина продукції Nayara зберігається в танкерах на морі. З кінця серпня чотири плавучих сховища біля узбережжя Оману прийняли близько 130 тис. тонн палива.
Щоб знизити ризики, компанія веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком про відновлення закупівель нафти. У Nayara розраховують, що відсутність американських санкцій дасть змогу швидко відновити поставки.
Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%.
Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.
Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції. Влада країни не дає сигналів про скорочення імпорту.
Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.