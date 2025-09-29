RU

Власти Индии помогли нефтеперерабатывающему заводу обойти санкции ЕС, - Bloomberg

Фото: Индийский НПЗ обошел санкции ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти", нашла способы обхода санкций и вернулась к экспорту. Основным сырьем стала российская нефть Urals.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Помощь правительства и банков

Через два месяца после введения санкций, которые поставили индийский НПЗ Nayara Energy на грань кризиса, компания постепенно восстанавливает работу. Этому способствует поддержка правительства и поиск обходных схем расчетов.

НПЗ, частично принадлежащий российской "Роснефти", наладил сотрудничество с банками, включая State Bank of India, для проведения расчетов в рупиях. Ранее UCO Bank получил разрешение правительства на работу с Nayara и теперь обрабатывает международные транзакции.

Производство и экспорт

Компания возвращается к стабильным операциям и уже не ограничивается только внутренними поставками на более чем 6500 автозаправок. Nayara возобновила экспорт при помощи плавучих хранилищ и флота, включающего даже суда под санкциями.

Один из государственных переработчиков, Hindustan Petroleum, увеличил закупки продукции у Nayara. Завод в Вадинаре работает на 75% мощности, причем основным сырьем стал российский сорт Urals, дополненный небольшими объемами индийской нефти.

Последствия санкций ЕС

Санкции ЕС, объявленные в июле главой дипломатии Каи Каллас, стали неожиданностью для компании. Они привели к кризису в управлении и отключению базового программного обеспечения, зависимого от западных поставщиков.

Несколько членов совета директоров, включая генерального директора Алессандро Дес Доридеса, ушли в отставку. Кризис усилился после того, как судоходные компании разорвали контракты, а страховщики при поддержке ЕС отказались от покрытия рисков.

Ограниченный экспорт

Несмотря на восстановление работы, проблемы сохраняются. Крупные кредиторы, включая SBI, поддерживают только внутренние платежи в рупиях.

В сентябре Nayara планирует экспортировать около 2,2 млн баррелей нефтепродуктов - менее половины прошлогоднего объема. Более половины поставок оказалось на стоянке у Омана или передано через перегрузку с судна на судно.

Перспективы компании

Часть продукции Nayara хранится в танкерах на море. С конца августа четыре плавучих хранилища у побережья Омана приняли около 130 тыс. тонн топлива.

Чтобы снизить риски, компания ведет переговоры с Саудовской Аравией и Ираком о возобновлении закупок нефти. В Nayara рассчитывают, что отсутствие американских санкций позволит быстро восстановить поставки.

Союзник России

Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.

Индия продолжает активно закупать нефть из России несмотря на давление США и новые санкции. Власти страны не дают сигналов о сокращении импорта.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.

