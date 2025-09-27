Влада хоче, щоб столицею керував призначений "згори", а не обраний киянами, - Кличко

За його словами, самоврядування - це незалежна інституція і вертикаль влади намагається зараз зробити все, щоб керувати місцевим самоврядуванням.

"Вже біля 200 мерів відсторонено від своїх обов’язків, повноваження передані військовим адміністраціям. При цьому ми боримося сьогодні для того, щоб побудувати європейську демократичну країну. Але одночасно боротися за демократичні цінності і руйнувати їх - це смердить авторитаризмом. Якщо так далі буде продовжуватись, то Києвом буде керувати людина, яку призначать "згори", а не яку кияни обрали на виборах", - зазначив Віталій Кличко в ефірі телеканалі "Київ".

Він наголосив, що розпорядження Тимура Ткаченко є юридично нікчемним, адже не існує жодних законних підстав для отримання головою КМВА повноважень мера Києва.

"Це все одно, що я випущу розпорядження погоджувати зі мною призначення в Кабінеті Міністрів чи в інших державних установах. Є закон про місцеве самоврядування, є закон про місто Київ, і там жодних законних підстав на такі повноваження голови КМВА немає. Розпорядження голови КМВА свідчить про некомпетентність, а можливо й пряме зловживання владою. І воно по своєї суті є юридично нікчемним", - заявив Віталій Кличко.

Він закликав працівників київської мерії не виконувати незаконні вказівки голови КМВА.

"Хотів би наголосити, що всі посадові особи повинні діяти в межах чинного законодавства. І я закликаю не виконувати будь-які незаконні рішення, щоб потім не нести відповідальність - як адміністративну так і кримінальну. Бо це пряме порушення закону", - наголосив Віталій Кличко.