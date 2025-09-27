Власть хочет, чтобы столицей руководил назначенный "сверху", а не избранный киевлянами, - Кличко

По его словам, самоуправление - это независимая институция и вертикаль власти пытается сейчас сделать все, чтобы управлять местным самоуправлением.

"Уже около 200 мэров отстранены от своих обязанностей, полномочия переданы военным администрациям. При этом мы боремся сегодня для того, чтобы построить европейскую демократическую страну. Но одновременно бороться за демократические ценности и разрушать их - это воняет авторитаризмом. Если так дальше будет продолжаться, то Киевом будет руководить человек, которого назначат "сверху", а не которого киевляне выбрали на выборах", - отметил Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что распоряжение Тимура Ткаченко является юридически ничтожным, ведь не существует никаких законных оснований для получения главой КГГА полномочий мэра Киева.

"Это все равно, что я выпущу распоряжение согласовывать со мной назначения в Кабинете Министров или в других государственных учреждениях. Есть закон о местном самоуправлении, есть закон о городе Киеве, и там никаких законных оснований на такие полномочия главы КГГА нет. Распоряжение председателя КГГА свидетельствует о некомпетентности, а возможно и прямом злоупотреблении властью. И оно по своей сути является юридически ничтожным", - заявил Виталий Кличко.

Он призвал работников киевской мэрии не выполнять незаконные указания главы КГВА.

"Хотел бы подчеркнуть, что все должностные лица должны действовать в рамках действующего законодательства. И я призываю не выполнять любые незаконные решения, чтобы потом не нести ответственность - как административную так и уголовную. Потому что это прямое нарушение закона", - подчеркнул Виталий Кличко.