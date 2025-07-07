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Майже 60 розпоряджень досі не підписав начальник військової адміністрації Києва, - КМДА

Київ, Понеділок 07 липня 2025 16:24
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Майже 60 розпоряджень досі не підписав начальник військової адміністрації Києва, - КМДА Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Начальник КМВА Тимур Ткаченко не підписує розпорядження щодо критично важливих підприємств, пошкоджених будинків, шкіл та осіб з інвалідністю. Наразі на його підпис чекають близько 60 розпоряджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт столичної мерії.

"Станом на 7 липня майже 60 розпоряджень лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації. Зокрема, нерозглянутими лишаються документи щодо гуманітарної допомоги людям з інвалідністю, виділення з резервного фонду коштів на обстеження пошкоджених будинків, визнання підприємств критично важливими", - повідомляють в КМДА.

Також Ткаченко не підписує розпорядження, що стосуються розподілу освітньої субвенції для підготовки закладів до нового навчального року та багато інших важливих документів, зазначають в столичній мерії.

"Така ситуація значно ускладнює забезпечення життєдіяльності Києва, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога", - йдеться у повідомленні.

В столичній мерії наголошують, що лише паперове погодження мають проходити документи, що стосуються оборони або містять конфіденційні дані.

"Ще у 2015 році Київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн - згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в повідомленні КМДА.

Із повним переліком проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА (окрім розпоряджень, назви яких не підлягають публікації у зв'язку з режимом доступу), можна ознайомитися за посиланням.

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