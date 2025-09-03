Вкусив поліцейського: у ТЦК Києва розповіли, як затримали агресивного порушника

Що саме розповіли у ТЦК про затримання чоловіка

Згідно з інформацією Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в мережі було поширено відео та інформацію щодо затримання громадянина військовослужбовцями та поліцією.

Тож у ТЦК вирішили пояснити, що насправді відбулось - для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації.

Зазначається, що "02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом зі співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів".

У процесі перевірки виявилось що громадянин "розшукується по 210 статті КУпАП". Йдеться про порушення призовниками, військовозобов'язаними або резервістами правил військового обліку.

"Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно", - наголосили у ТЦК.

Уточнюється, що "в подальшому була спроба заспокоїти громадянина". Проте у відповідь він "вкусив працівника поліції за руку".

"Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП", - повідомили у ТЦК.

Після цього громадянина доставили до районного ТЦК та СП - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Насамкінець українцям нагадали, що для звернення з проблемних питань діють гарячі лінії:

Командування Сухопутних військ - 0 800 30 19 37;

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - 066 033 78 17.

Публікація міського ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)