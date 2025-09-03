Вкусив поліцейського: у ТЦК Києва розповіли, як затримали агресивного порушника

У Київському міському ТЦК та СП розповіли про затримання у вівторок, 2 вересня, чоловіка, який перебував у розшуку. При цьому у певний момент він почав поводитись агресивно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міського ТЦК та СП у Facebook.
Згідно з інформацією Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в мережі було поширено відео та інформацію щодо затримання громадянина військовослужбовцями та поліцією.
Тож у ТЦК вирішили пояснити, що насправді відбулось - для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації.
Зазначається, що "02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом зі співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів".
У процесі перевірки виявилось що громадянин "розшукується по 210 статті КУпАП". Йдеться про порушення призовниками, військовозобов'язаними або резервістами правил військового обліку.
"Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно", - наголосили у ТЦК.
Уточнюється, що "в подальшому була спроба заспокоїти громадянина". Проте у відповідь він "вкусив працівника поліції за руку".
"Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП", - повідомили у ТЦК.
Після цього громадянина доставили до районного ТЦК та СП - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Нагадаємо, згідно з публічним звітом командування Сухопутних військ Збройних сил України за серпень, 91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками.
Попри це, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
