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Вкрай висока: Міноборони Польщі оцінило вірогідність війни зі своєю участю

Фото: міноборони Польщі оцінило вірогідність війни зі своєю участю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща оцінила вірогідність війни зі своєю участю вкрай високою. Тому польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Марчіна Очепи, яку приводить TVP3 Kraków.

"Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично", - сказав Очепа.

За його словами, ймовірність війни з НАТО, як і конфлікту Китаю із США, зараз дуже велика. Заступник міністра додав, що якщо щось ймовірно хоча б на 30% із політичної точки зору, то він до цього вже готується.

"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", - зазначив представник Міноборони Польщі.

Як зазначив Очепа, в поточних умовах польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішими та бути націленими на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, включаючи Південну Корею.

Нагадаємо, що Польща на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.

Після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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