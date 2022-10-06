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"Вкрай небезпечні". Солдати РФ зі зброєю втекли з Херсона до Криму, - ЗМІ

Фото: російські солдати викрали зброю та втекли з Херсона до Криму (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З російської військової частини козачого загону "Дон", розташованої в тимчасово окупованому Херсоні, втекла група солдатів РФ, вони оголошені в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Згідно з орієнтуванням, із частини втекли 13 військовослужбовців. З собою вони взяли зброю, боєприпаси та викрали два автомобілі Міноборони РФ. З орієнтування випливає, що щонайменше троє тих, хто втік з військової частини до участі у війні, проживали в Москві.

"При встановленні осіб та їх затриманні дотримуватись крайньої обережності, озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього та ручними гранатами. Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області", - йдеться в орієнтуванні.

За останніми даними, військовослужбовці поїхали із Херсона до Криму. На острів вони в'їхали вже на чотирьох автомобілях. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Раніше ми писали, що прихильники російської влади тікають із тимчасово окупованих населених пунктів перед українським наступом.

Також повідомлялося, що російське командування змушує спалювати тіла загиблих окупантів. У такий спосіб вони намагаються приховати численні втрати армії в Україні.

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