"Вкрай небезпечні". Солдати РФ зі зброєю втекли з Херсона до Криму, - ЗМІ

Згідно з орієнтуванням, із частини втекли 13 військовослужбовців. З собою вони взяли зброю, боєприпаси та викрали два автомобілі Міноборони РФ. З орієнтування випливає, що щонайменше троє тих, хто втік з військової частини до участі у війні, проживали в Москві.

"При встановленні осіб та їх затриманні дотримуватись крайньої обережності, озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього та ручними гранатами. Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області", - йдеться в орієнтуванні.

За останніми даними, військовослужбовці поїхали із Херсона до Криму. На острів вони в'їхали вже на чотирьох автомобілях. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.