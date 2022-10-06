"Крайне опасны". Солдаты РФ с оружием сбежали из Херсона в Крым, - СМИ

Согласно ориентировке, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ. Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.

"При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области", — говорится в ориентировке.

По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.