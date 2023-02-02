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На Одеській митниці знайшли сотні прихованих від розмитнення контейнерів

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Одеса, Четвер 02 лютого 2023 13:59
На Одеській митниці знайшли сотні прихованих від розмитнення контейнерів Фото: на Одеській митниці знайшли сотні прихованих від розмитнення контейнерів (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Одеській митниці триває "ревізія" прихованих від розмитнення контейнерів. На цей раз співробітники ДБР виявило ще майже 250 таких контейнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Цього разу на території терміналу було виявлено 247 таких контейнерів. Наразі розпочався огляд терміналу та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи будемо повідомляти додатково", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Додамо, що 18 жовтня ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, що сьогодні слідчі ДБР приходили з обшуками до Одеської ОВА.

Окрім того, вчора Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

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