Включно з Кримом та Донбасом: американський генерал назвав умову перемоги України

"Я не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу в цій війні, як відновлення кордонів України до 2014 року. Тож весь Донбас, весь Крим - ось що означає перемога", - сказав він.

За його словами, звільнення територій відбуватиметься військовим шляхом. "Я думаю, що, на жаль, у короткостроковій перспективі це буде військове рішення, а потім прийде дипломатія", - наголосив генерал.

Відповідаючи на запитання, чому часто згадуються кордони 23 лютого, Болдвін зазначив: "Ми маємо багато лідерів в уряді Сполучених Штатів, які дуже не люблять ризикувати і їм подобається статус-кво. Вони не люблять розгойдувати човен. Я більше схильний до ризику, і я більше людина, яка вірить у те, що морально правильно”.

За його словами, ця війна розпочалася не торік. "Ця війна розпочалася у 2014 році. І нам потрібно зробити все так, як було до 2014 року", - додав він.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим у 2014 році. Потім у 2014-2015 роках було захоплено окремі райони Донецької та Луганської областей. Повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року.