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Включая Крым и Донбасс: американский генерал назвал условие победы Украины

Фото: Дэвид Болдвин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина добьется освобождения всех своих территорий, захваченных Россией с 2014 года. Восстановление границ было бы правильно с моральной точки зрения.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.

"Я не могу говорить за правительство США, но лично я определяю успех, победу в этой войне, как восстановление границ Украины до 2014 года. Так что весь Донбасс, весь Крым, - вот что значит победа", - сказал он.

По его словам, освобождение территорий будет происходить военным путем. "Я думаю, что, к сожалению, в краткосрочной перспективе это будет военное решение, а затем придет дипломатия", - отметил генерал.

Отвечая на вопрос, почему часто упоминаются границы 23 февраля, Болдвин отметил: " У нас есть много лидеров в правительстве Соединенных Штатов, которые очень не любят рисковать и им нравится статус-кво. Они не любят раскачивать лодку. Я больше склонен к риску, и я больше человек, который верит в то, что морально правильно".

По его словами, эта война началась не в прошлом году. "Эта война началась в 2014 году. И нам нужно сделать все так, как было до 2014 года", - добавил он.

Напомним, Россия оккупировала Крым в 2014 году. Затем в 2014-2015 годах были захвачены отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Полномасштабное вторжение в Украину началось 24 февраля 2022 года.

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу. Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верящих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

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