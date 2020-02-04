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Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст, - посол Франции

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:37
Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст, - посол Франции
Фото: Этьен де Понсен (facebook.com/ccifrancoukrainienne)

Во Франции предпочитают сосредоточиться на вопросах Донбасса

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что включение вопроса Крыма в нормандский формат по Украине ничего не даст. Об этом он заявил в интервью "Громадьскому".

По его словам, официальный Париж пытается быть прагматичным в вопросе формата переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст - наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль", - заявил де Понсен.

Он также подчеркнул, что на сегодня Франция отдает предпочтение урегулированию на Донбассе. Посол считает, что сначала нужно сосредоточиться на прекращении огня, гуманитарных вопросах и открытии новых КПВВ.

"Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить", - отметил де Понсен и добавил, что пока не может прогнозировать сроки возвращения полуострова Украине.

Напомним, ранее де Понсен заявил, что не исключает сценарий замороженного конфликта на Донбассе.

Ранее также помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма.

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