ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция не исключает сценарий замороженного конфликта на Донбассе

Новости » Политика     04.02.2020 - 10:24
Франция не исключает сценарий замороженного конфликта на Донбассе
Фото: Этьен де Понсен (bg.ambafrance.org)

Замороженный конфликт будет означать провал переговоров

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен не исключил возможность того, что ситуация на Донбассе войдет в режим замороженного конфликта. Об этом он заявил в интервью Hromadske.

Как отметил де Понсен, если конфликт войдет в замороженный режим - это будет означать поражение переговорного процесса.

"Это не тот сценарий, которому мы бы предпочли, очевидно. Нашим сценарием является завершение конфликта и возвращение Донбасса Украине. Но конечно, сценарий замороженного конфликта не стоит исключать. Хотя такой сценарий будет поражением переговоров", - отметил посол Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению де Понсена, текст минских соглашений нуждается в уточнениях, пояснениях и детализации. При этом он заявил, что данные соглашения являются лучшими на данный момент для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь готова поддержать участие США в урегулировании конфликта на Донбассе. По словам главы МИД Беларуси, Минск поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта.

"ДНР" исключает возможность обмена пленными "всех на всех" На Донбассе ранен украинский военный
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь