Текст минских соглашений нуждается в детализациях, - посол Франции

Фото: Этьен де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Этьен де Понсен считает Минские соглашения лучшим текстом для урегулирования конфликта на Донбассе

Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что текст минских соглашений нуждается в уточнениях, пояснениях и детализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Hromadske.

По его словам, наибольшие проблемы минских соглашений заключаются в последовательности действий. Чтобы решить эту проблемы необходимо провести экспертное обсуждение и детализацию соглашений.

"В самом тексте минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты", - заявил де Понсен.

При этом он считает минские соглашения лучшим документом, который позволяет урегулировать конфликт на Донбассе.

"Сегодня нет лучшей базы, чем минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Так же пока не изобрели лучшего чем нормандский дипломатический формат работы. ", - заявил де Понсен.

Посол Франции отметил, что могут быть различные интерпретации плана по урегулированию конфликта, однако в их основе должны оставаться минские соглашения.

Ранее РБК-Украина писало, что у президента РФ Владимира Путина опровергли смену стратегии по Украине. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стратеги Кремля якобы не основывалась на противостоянии с Украиной.

Также сообщалось, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.