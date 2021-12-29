Вклеивали чужие фото на экзамены: в Ужгороде будут судить 26 человек

Правоохранители завершили расследование о подделке документов при сдаче экзаменов студентами медицинского высшего учебного заведения. К ответственности привлекут 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

В МВД напомнили, что летом в одном из медицинских высших учебных заведений во время сдачи экзаменов были обнаружены посторонние лица с паспортами, в которых были переклеены фотографии. Расследование по этому делу завершено. В суд направлены материалы в отношении 26 человек.

Им грозит штраф на сумму от 850 гривен либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители отметили, что среди подставных лиц, которые сдавали экзамены вместо студентов, были интерны, действующие врачи и преподаватели учебного заведения.