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Вклеивали чужие фото на экзамены: в Ужгороде будут судить 26 человек

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Киев, Среда 29 декабря 2021 18:51
Вклеивали чужие фото на экзамены: в Ужгороде будут судить 26 человек Фото: студенты-медики подделывали документы для сдачи экзаменов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители завершили расследование о подделке документов при сдаче экзаменов студентами медицинского высшего учебного заведения. К ответственности привлекут 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

В МВД напомнили, что летом в одном из медицинских высших учебных заведений во время сдачи экзаменов были обнаружены посторонние лица с паспортами, в которых были переклеены фотографии. Расследование по этому делу завершено. В суд направлены материалы в отношении 26 человек.

Им грозит штраф на сумму от 850 гривен либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители отметили, что среди подставных лиц, которые сдавали экзамены вместо студентов, были интерны, действующие врачи и преподаватели учебного заведения.

Напомним, в начале июня в Ужгороде правоохранители разоблачили схему массовой фальсификации среди студентов местного вуза.

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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